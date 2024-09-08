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15:53, 8 сентября 2024Мир

Захарова назвала причины раздражения США

Захарова: Вашингтон взбешен тем, что Москва не прогнулась

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала причины раздражения США. В интервью ТАСС она заявила, что Вашингтон, в частности, взбешен тем, что Москва не прогнулась.

Перечисляя причины для раздражения США, Захарова также отметила те факты, что Россия идет своим путем, а также сохраняет и отстаивает свои национальные интересы. «Отсюда и вот эта дичайшая злоба», — заключила она.

По словам официального представителя МИД, Запад не оставляет попыток помешать проведению в России международных форумов, потому что они, в частности, позволяют демонстрировать их неуспешность.

«Американцам нужно сохранять не просто лицо, а корону на голове. Они же спартанцами себя видят, (...) продолжателями вот этих вот великих идей исключительности, превосходства, которые идут еще к истории античности», — отметила Захарова, добавив, что именно из-за этих черт менталитета на Западе не могут отказаться от задуманного.

Ранее Захарова обозначила, что отказ ряда стран поддерживать антироссийскую линию стал победой России «в рамках выстраивания нового миропорядка».

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      Елена Торубарова
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