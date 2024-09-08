Захарова: отказ ряда стран поддерживать антироссийскую линию стал победой России

Отказ ряда стран поддерживать антироссийскую линию стал победой России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.

«То, что нам предрекали, что будем голодные, холодные, без одежды, лекарств, технологий, без машин, лифтов будем — это я очень хорошо помню (...) Что встанут стройки, встанет на бетон авиа (...) Сложности были огромные, часть остается, но мы идем вперед. Даже по строительству (...) Поэтому — да, победа, но не только ради себя», — заявила Захарова.

По ее словам, Россия реализовала «сумасшедшие по сложности формулы сохранения стабильности», что также стало фактором победы для страны «в рамках выстраивания нового миропорядка» и «победой духа».

Захарова подчеркнула, что за этими победами стоят не только бойцы специальной военной операции (СВО) на Украине, но и бизнесмены, которые в один день оказались отрезаны от возможностей совершить оплату и поставить товар, но смогли преодолеть трудности.

«[Важна] констатация [того], что идеалы, которые должны быть на пьедестале, это не идеалы исключительности или какой-то эксклюзивности по надуманным предлогам, сегрегации, доминирования, каких-то очередных междоусобиц. Это должны быть идеалы справедливости, мира, гармоничного сосуществования и соответствующий инструментарий для реализации именно таких целей и задач, в основе которых будут такие идеалы», — заключила Захарова.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Россия уже победила в СВО. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что России еще многое предстоит сделать для достижения этой цели.