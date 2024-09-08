Захарова отреагировала на заявления Шольца о расследовании подрыва «Северных потоков»

Захарова: Германия должна передавать России информацию по «Северным потокам»

Германия должна передавать России имеющуюся информацию о расследовании подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Таким образом отреагировала на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Захарова заявила, что обмен данными между заинтересованными в расследовании инцидента странами должен проходить не в форме утечек в СМИ, а в виде официальных заявлений. Прежде всего «имеющейся информацией Берлин обязан делиться с Россией», подчеркнула представитель МИД.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии сделают все, чтобы наказать ответственных за подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Отвечая на вопрос, доверяет ли он президенту Украины Владимиру Зеленскому после сообщений о причастности украинцев к подрыву, канцлер заявил, что состоит в хороших отношениях с главой государства.