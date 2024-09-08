Зеленский понадеялся на Италию в переговорах с США о Patriot

Зеленский хочет, чтобы Мелони стала посредником в переговорах по Patriot с США

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы итальянский премьер-министр Джорджа Мелони стала посредником в переговорах с Вашингтоном по передаче Киеву систем ПВО Partiot. Об этом сообщает газета Messaggero со ссылкой на источники.

Зеленский встретился с Мелони на полях экономического форума в Черноббьо. Украинский лидер рассчитывает на посредническую роль Рима в вопросе передачи техники Киеву. «Он хотел бы, чтобы Мелони, председатель G7 до конца года, подтолкнула Вашингтон к передаче значительного числа Patriot до того, как звездно-полосатые выборы станут слишком близки», — отметил собеседник агентства.

Также в ходе переговоров речь шла о передаче Украине второго комплекса ПВО Samp-T, которая была одобрена в июне, однако поставку пришлось задержать. Мелони заверила Зеленского, что отправку можно ожидать до конца сентября.

Ранее Зеленскому не удалось убедить западных союзников разрешить снятие ограничений на удары вглубь территории России. Кроме того, украинский лидер выразил сожаление, что Киев не может ударить по Кремлю.

