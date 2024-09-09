Адвокат замкомандующего ЛенВО подала жалобу на его арест

Защита генерала Муминджанова обжаловала его арест по делу о взятках

Защита заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова обжаловала решение суда о его аресте. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Карина Лубенец.

По ее словам, в суд подана апелляционная жалоба на постановление 235-го гарнизонного военного суда, избравшего меру пресечения офицеру в виде заключения под стражу. Защита будет добиваться для генерала домашнего ареста. 3 сентября сообщалось, что Муминджанов был отправлен в СИЗО до 2 ноября.

Дело генерала связано с периодом его работы на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны. По версии следствия, отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил России, он содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в 20 миллионов рублей. Известно, что в собственности замкомандующего военным округом и его семьи находится недвижимость на сумму 120 миллионов рублей. Своей вины Муминджанов не признал.