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18:13, 9 сентября 2024Бывший СССР

Армения ослабит визовый режим с ЕС

Премьер Пашинян: Армения начнет переговоры с ЕС по либерализации визового режима
СюжетСаммит Содружества Независимых Государств (СНГ)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: dts Nachrichtenagentur / imago-images.de / Globallookpress.com

Армения и Европейский союз (ЕС) начнут переговоры по либерализации визового режима. Об этом сообщает премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Я рад, что в наших отношениях есть заметные изменения. Начинаются переговоры по либерализации визового режима», — сообщил армянский глава кабмина.

Пашинян рассказал, что Европейским фондом мира принято решение о поддержке Армении.

Ранее в Армении объявили об участии республики в саммитах Содружества Независимых Государств (СНГ) для достижения договоренностей с Азербайджаном.

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      Сергей Болиев
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