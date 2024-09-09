Армения ослабит визовый режим с ЕС

Премьер Пашинян: Армения начнет переговоры с ЕС по либерализации визового режима

Армения и Европейский союз (ЕС) начнут переговоры по либерализации визового режима. Об этом сообщает премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Я рад, что в наших отношениях есть заметные изменения. Начинаются переговоры по либерализации визового режима», — сообщил армянский глава кабмина.

Пашинян рассказал, что Европейским фондом мира принято решение о поддержке Армении.

Ранее в Армении объявили об участии республики в саммитах Содружества Независимых Государств (СНГ) для достижения договоренностей с Азербайджаном.