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15:34, 9 сентября 2024Бывший СССР

В Ереване объяснили участие Армении в саммитах СНГ

Симонян объяснил участие Армении в саммитах СНГ переговорами с Азербайджаном

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Армения не может отказаться от участия в саммитах Содружества Независимых Государств (СНГ), поскольку в основе переговоров с Азербайджаном лежит главный документ организации — Алма-Атинская декларация. Так участие Еревана в мероприятиях СНГ объяснил спикер парламента республики Ален Симонян, передает РИА Новости.

«Одной из основ СНГ является Алма-Атинская декларация, с которой Армения работает в рамках переговоров. Мы не можем отказаться от формата, базовый документ которого лежит в основе наших переговоров», — сказал он.

В понедельник, 9 сентября, глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван направил Баку готовый и полностью согласованный проект мирного договора. Он добавил, что это соглашение — реальный шанс двух стран на заключение мирного договора, и выразил надежду на скорую реакцию со стороны Азербайджана.

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов предоставить площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией. Он также напомнил, что в декабре 1991 года в Алма-Ате «была подписана историческая декларация», утвердившая «принципы определения межгосударственных границ».

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      Александр Курбатов
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