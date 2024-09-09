Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:40, 9 сентября 2024Бывший СССР

Токаев предложил Армении и Азербайджану площадку для переговоров

Президент Токаев предложил Еревану и Баку провести переговоры в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Казахстан готов предоставить площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает издание Tengrinews.kz.

Президент Казахстана подтвердил готовность своей страны предоставить площадку в городе Алма-Ата, напомнив, что в декабре 1991 года там «была подписана историческая декларация», утвердившая «принципы определения межгосударственных границ».

До этого Токаев также заявлял о согласии Баку и Еревана провести переговоры по подготовке мирного соглашения в Казахстане.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил об отправке в Азербайджан согласованного проекта мирного договора по урегулированию конфликта между республиками.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Колумбийские наемники ВСУ расстреляли пленного российского бойца. Делом попросили заняться ФСБ и СК

      Лавров провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии

      Режиссер «Собачьего сердца» пожаловался на отсутствие интереса к нему

      В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

      Реклама

      Китайским товарам в России предсказали подорожание из-за проблем в расчетах

      В России отважный пес дал отпор четырем медведям и спас хозяина

      Глава Военного комитета НАТО съездил в Монголию через неделю после визита Путина

      Адвокат замкомандующего ЛенВО подала жалобу на его арест

      Стилист Рогов призвал россиянок носить осенью бабушкины салфетки

      Китай принялся скупать подешевевшую нефть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше