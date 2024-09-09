Чемпион НБА обманул российский клуб

Чемпион НБА Уизерспун подписал контракт с «Автодором» и не приехал

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Куинндэри Уизерспун обманул российский клуб «Автодор». Об этом сообщается на сайте саратовской команды.

«В последние дни наш клуб столкнулся с абсолютно непрофессиональным отношением к делу со стороны игрока Куинндэри Уизерспуна. Игрок пропустил несколько авиарейсов для прибытия в расположение клуба, а затем совсем перестал выходить на связь», — заявили в команде. В Самаре намерены защитить свои интересы по соглашению и будут искать другого игрока на позицию атакующего защитника.

«Автодор» сообщил о переходе американца 18 августа. Контракт был рассчитан на сезон-2024/2025.

27-летний Уизерспун является чемпионом НБА в составе «Голден Стейт Уорриорс». Также он играл за «Сан-Антонио Сперс».