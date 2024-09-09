Эндокринолог рассказала о пользе «гормона поцелуев»

Гормон кисспептин, также известный как «гормон поцелуев», играет важную роль в половом созревании, влияет на фертильность, повышает либидо, а также помогает бороться с депрессией, считает эндокринолог Ольга Махрова. О пользе кисспептина она рассказала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Махровой, многие считают, что название гормона произошло от английского слова kiss, которое в переводе означает «поцелуй». Однако на самом деле это не так. Врач рассказала, что гормон получил свое имя в честь знаменитых шоколадных конфет Hershey’s Kisses. Их производили в американском городе Херши, там же находилась и лаборатория, где открыли кисспептин.

Эндокринолог подчеркнула, что кисспептин играет важную роль в работе половой системы у мужчин и женщин. По ее словам, из-за нехватки этого гормона половое созревание у детей проходит медленнее, а в некоторых случаях процесс вообще не завершается. Для взрослых дефицит тоже опасен, предупредила она, так как влияет на способность организма к зачатию. «Недостаточное действие кисспептина приводит у женщин к дефициту лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) [гормона] — от них зависит овуляция», — уточнила Махрова.

Кроме того, врач отметила, что кисспептин помогает усилить чувство любви и сексуального возбуждения. По ее словам, препараты на основе гормона полезны при низком либидо и для усиления реакции на сексуальные стимулы. Также их применяют в рамках комплексной подготовке к ЭКО и для в некоторых случаях для лечения депрессии. «Ряд экспериментов показал, что после инъекций кисспептина снижается тревожность, улучшается настроение», — заключила врач.

Ранее нутрициолог и эксперт международной компании Coral Club Ирина Гейкало рассказала о влиянии некоторых витаминов на настроение. По ее словам, дефицит цинка, магния, витамина D и других полезных веществ грозит депрессией.