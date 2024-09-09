Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:03, 9 сентября 2024Забота о себе

Эндокринолог рассказала о пользе «гормона поцелуев»

Фото: Unsplash

Гормон кисспептин, также известный как «гормон поцелуев», играет важную роль в половом созревании, влияет на фертильность, повышает либидо, а также помогает бороться с депрессией, считает эндокринолог Ольга Махрова. О пользе кисспептина она рассказала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Махровой, многие считают, что название гормона произошло от английского слова kiss, которое в переводе означает «поцелуй». Однако на самом деле это не так. Врач рассказала, что гормон получил свое имя в честь знаменитых шоколадных конфет Hershey’s Kisses. Их производили в американском городе Херши, там же находилась и лаборатория, где открыли кисспептин.

Эндокринолог подчеркнула, что кисспептин играет важную роль в работе половой системы у мужчин и женщин. По ее словам, из-за нехватки этого гормона половое созревание у детей проходит медленнее, а в некоторых случаях процесс вообще не завершается. Для взрослых дефицит тоже опасен, предупредила она, так как влияет на способность организма к зачатию. «Недостаточное действие кисспептина приводит у женщин к дефициту лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) [гормона] — от них зависит овуляция», — уточнила Махрова.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Кроме того, врач отметила, что кисспептин помогает усилить чувство любви и сексуального возбуждения. По ее словам, препараты на основе гормона полезны при низком либидо и для усиления реакции на сексуальные стимулы. Также их применяют в рамках комплексной подготовке к ЭКО и для в некоторых случаях для лечения депрессии. «Ряд экспериментов показал, что после инъекций кисспептина снижается тревожность, улучшается настроение», — заключила врач.

Ранее нутрициолог и эксперт международной компании Coral Club Ирина Гейкало рассказала о влиянии некоторых витаминов на настроение. По ее словам, дефицит цинка, магния, витамина D и других полезных веществ грозит депрессией.

Настало их время!
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Польские десантники высадились в селе вместо пустыни. Один боец упал на крышу, другой — повис на проводах

      Apple представила iPhone 16. Чем удивляют новые смартфоны и сколько они стоят?

      Раскрыты цены новых iPhone 16

      Американца арестовали по обвинению в сговоре с «Росатомом»

      На Украине раскрыли ожидания от Зеленского после слов Нуланд

      Украина направила запросы в несколько стран с требованием выдать сбежавшего депутата

      iPhone 16 Pro получили увеличенный дисплей

      В США рассказали о попытке ВСУ компенсировать крупные потери солдат

      Кейт Миддлтон внезапно излечилась от рака, но в это верят не все. Почему во дворце не хотят признавать, что она здорова?

      Бывший тренер сборной раскритиковал российскую систему подготовки хоккеистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше