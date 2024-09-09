Глава МАГАТЭ призвал не допустить аварию на Курской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: АЭС не должны становиться целями для ударов

Атомные электростанции (АЭС) не должны становиться целями для ударов. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

«В конце августа я посетил Курскую АЭС, где сложилась серьезная ситуация», — заявил глава МАГАТЭ.

Гросси подчеркнул, что «крайне важно не допустить ядерную аварию». По его словам, атаки на АЭС «неприемлемы, где бы они ни находились». Глава агентства добавил, что МАГАТЭ следит за событиями в Курской области.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили об итогах визитов Гросси на Курскую АЭС.

Глава МАГАТЭ осмотрел АЭС в Курской области 27 августа. По итогам визита он предупредил, что последствия внешнего воздействия на объект будут крайне серьезными.