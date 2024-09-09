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17:34, 9 сентября 2024Экономика

Королева и Тарзан подарили сыну квартиру

Королева и Тарзан подарили сыну квартиру в центре Москвы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко, известный как Тарзан, подарили своему сыну Архипу квартиру в Москве. Об этом пара рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись».

Архип и его возлюбленная Мелисса получили подарок вскоре после свадьбы. Молодой человек отметил, что прежде им приходилось арендовать жилье. «До свадьбы сменили несколько съемных квартир, жили в хрущевке, в маленькой квартире», — рассказал он.

Квартира, о которой идет речь, принадлежала Глушко. По словам Королевой, у ее мужа был бизнес, который позволил ему купить недвижимость в центре столицы и сохранить ее в качестве приданного. Однако Тарзан не захотел отдавать квартиру Архипу и Мелиссе сразу. «Они должны были пройти испытания, чтобы осознать, насколько чувства сильные. Или бытовуха съест их, либо усилит», — объяснила Королева.

До свадьбы молодые люди были вместе четыре года. Глушко признался, что начал уважать Архипа и Мелиссу, а также поверил в их союз. «Это серьезный срок, в браке столько некоторые люди не живут!» — заявил он.

Свадьба Архипа и Мелиссы состоялась 21 августа. Церемония прошла в Санкт-Петербурге.

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      Александра Качан
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