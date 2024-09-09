Глава МИД России Лавров провел встречу с генсеком ССАГПЗ в Эр-Рияде

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу в Эр-Рияде с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Мохамедом аль-Будейви, передает корреспондент «Ленты.ру».

Министр заявил о важности развития отношений со странами в области экономики, технологий, торговли и международных вопросах. «Мы ценим полезность этого формата, который позволяет нам обсудить ключевые вопросы, а затем на следующий период разработать практические шаги», — указал Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Министр проведет встречу с главами МИД арабских государств.