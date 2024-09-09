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18:48, 9 сентября 2024Культура

Экс-солистка «Тату» рассказала об угрозах от безумного фаната

Экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказала, что ее преследовал агрессивный фанат
Лена Катина

Лена Катина. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Бывшая солистка культовой группы «Тату» Лена Катина вспомнила, как на пике популярности ее преследовал безумный фанат. Об этом певица рассказала порталу Teleprogramma.org.

По словам артистки, он хотел то ли жениться на ней, то ли убить. Однако всерьез эти угрозы Катина не воспринимала.

«Был психически неуравновешенный человек, который то хотел жениться, то покупал пистолет, чтобы меня убить. Подавали заявление в полицию. Но не было такой угрозы, чтобы я боялась за свою жизнь», — заявила Лена.

Ранее стало известно, сколько солистки «Тату» получили за свое выступление в Минске.

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      Андрей Шеньшаков
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