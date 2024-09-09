Москвичам назвали срок прихода похолодания

Синоптик Ильин: похолодание в Москве начнется не раньше конца сентября

Похолодание начнется в Москве не раньше второй декады сентября. Срок ухода теплой погоды из столицы назвал синоптик Александр Ильин, пишет «360».

По словам специалиста, на текущей неделе в Москве сохранится малооблачная погода с температурой в районе 25 градусов тепла и выше. На выходных станет облачно, а в области местами могут пройти кратковременные слабые дожди. Ильин отметил, что хорошая погода задержалась в столице благодаря сильному антициклону над европейской территорией страны.

«А то у нас постоянно то азорский антициклон, то скандинавский антициклон… Давайте его назовем наш, среднерусский антициклон. Он нам делает хорошую погоду. По блату, видимо», — заключил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов спрогнозировал отсутствие дождей в Москве в ближайшие полторы недели.