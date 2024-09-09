На Украине призвали к санкциям против некоторых поставляющих в Россию вино стран

На Украине захотели ввести санкции за поставки вина из Грузии и Армении в Россию

Украинские производители вина, которые не могут выдержать конкуренции с европейскими марками, считают одним из способов улучшения своих позиций возможное введение санкций против производителей вина и бренди из Грузии и Армении, поставляющих свою продукцию на российский рынок. Об этом заявил гендиректор концерна «Укрвинпром» Владимир Кучеренко, которого цитирует ТАСС.

По его словам, к соответствующим ограничениям местные производители призывают Киев уже в течение года, но напитки из этих стран, «несмотря на обещания», продолжают продаваться на Украине.

Кучеренко также призвал опустить украинские акцизы на вино до европейского уровня, который он назвал минимальным, указав, что при нынешних фискальных условиях «конкуренция с импортными товарами просто нереальна».

Рост поставок грузинского вина в Россию в 2024 году достигал почти двукратных уровней. В свою очередь в Армении на фоне поступивших из РФ жалоб на качество местного коньяка недавно пообещали создать изотопные лаборатории для его проверок.