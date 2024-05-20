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14:17, 20 мая 2024Экономика

Поставки вина из Грузии в Россию резко выросли

Экспорт грузинского вина в Россию увеличился в 1,9 раза в январе-апреле

Фото: Vladimir Valishvili / Russian Look / Globallookpress.com

По итогам первых четырех месяцев 2024 года поставки грузинского вина в Россию увеличились в 1,9 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 37,04 тысячи тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии.

В денежном выражении показатель также вырос почти вдвое — с 52,3 до 99,5 миллиона долларов. В физическом плане поставки грузинского вина в Россию увеличились на 18 тысяч тонн. В итоге в общей структуре экспорта в РФ доля вина составила 43,2 процента.

В январе-апреле грузинские экспортеры нарастили поставки и других категорий продукции. Так, суммарные объемы экспорта минеральной воды и сахаросодержащих минеральных напитков из республики в Россию увеличились на 11,4 процента и достигли уровня в 70,9 тысячи тонн.

По итогам первого квартала поставки грузинского вина в Россию выросли на 74 процента в годовом выражении, до уровня более 24 тысяч тонн. В денежном выражении показатель увеличился с 38 до 65 миллионов долларов.

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      Анатолий Акулов
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