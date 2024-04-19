Поставки грузинского вина в Россию взлетели

Поставки вина из Грузии в Россию выросли на 74 процента в первом квартале

По итогам первого квартала 2024 года объемы поставок грузинского вина в Россию взлетели на 74 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли уровня более чем в 24 тысячи тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики республики.

В денежном выражении показатель вырос до 65 миллионов долларов, хотя в январе-марте составлял 38 миллионов. За этот период времени из Грузии в Россию поставили 13,8 тысячи тонн винной продукции. Таким образом, за год экспорт из республики вырос на 10,2 тысячи тонн.

На этом фоне доля вина в общей структуре грузинского экспорта достигла уровня в 6,3 процента. Помимо вина, заметно выросли поставки минеральной воды и сахаросодержащих газированных напитков — плюс 15,7 процента, до около 34,3 тысячи тонн, следует из данных статистического ведомства Грузии.

Несмотря на резкий прирост поставок вина, суммарный товарооборот России и Грузии по итогам января-марта этого года просел на семь процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустился до уровня почти в 620 миллионов долларов. В то же время Россия сохранила за собой статус второго крупнейшего экономического партнера республики после Турции, а доля РФ в структуре внешней торговли Грузии составила 13,2 процента.