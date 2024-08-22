В Армении рассказали о новом способе проверки качества коньяка

В Армении объявили о создании новых лабораторий для проверок качества коньяка

Армения намерена до 2025 года создать изотопные лаборатории для проверки качества армянского коньяка, заявил глава Минэкономики страны Геворг Папоян, отказавшись комментировать данные о массовых нарушениях, обнаруженных в напитке в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, запустить новый способ экспертизы нужно, чтобы исключить проблемы во время экспорта коньяка. «Если в Армении не удастся эти лаборатории создать, то необходимо заключить контракты с международными компаниями, чтобы экспортируемый коньяк прошел соответствующую проверку», — отметил он.

Папоян подтвердил ранее озвученный возглавляемым им ведомством комментарий о том, что официальной информации из России по вопросам качества не поступало, но указал, что «если есть проблема, мы должны ее решить».

Ранее эксперты заявили, что по результатам исследования 200 образцов коньяка от десяти крупнейших армянских производителей почти в 90 процентах из них были найдены нарушения. В частности отмечалось, что близкую к половине долю экземпляров изготовили из спирта невиноградного происхождения.