В Армении заявили об отсутствии жалоб на качество коньяка

В Минэкономики Армении заявили об отсутствии жалоб из РФ на качество коньяка

Официальных уведомлений о жалобах на выявленные проблемы с качеством армянского коньяка, поставленного в РФ, не поступало, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономики Армении.

Там уточнили, что прокомментируют ситуацию после ознакомления с фактами.

Ранее в международной ассоциации «Антиконтрафакт» и Союзе производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции заявили, что по результатам исследования 200 образцов алкогольного напитка от десяти крупнейших армянских производителей почти в 90 процентах из них были найдены нарушения. В частности, отмечается в материалах, близкую к половине долю экземпляров изготовили из спирта невиноградного происхождения.

До этого в министерстве жаловались на то, что доступ армянского коньяка в Россию усложнился. Глава ведомства Ваан Керобян указывал, что дальнобойщикам приходится простаивать на границе из-за усиленных проверок качества алкогольного напитка.