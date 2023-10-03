Глава Минэкономики Армении Керобян: армянский коньяк простаивает на границе с РФ

Армянскому коньяку стало труднее попасть в Россию, заявил министр экономики республики Ваан Керобян. Слова представителя ведомства приводит Aysor.am.

Дальнобойщики столкнулись с проблемой провоза грузов в Россию из-за усиленных проверок качества армянского коньяка. В результате партии спиртного простаивают на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. По словам торгового атташе посольства Армении в России Ваана Акопяна, на границе с Россией скопилось около 60 большегрузов с коньяком, которые ждут заключения экспертизы.

Ранее Керобян заявлял, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию. По его словам, ограничения коснутся популярной торговой марки «Арарат». Прекращение поставок якобы связано с приостановкой работы в России французской компании Pernod Ricard, которой принадлежат права на бренд и завод-изготовитель в Армении.

Позднее исполнительный директор крупного импортера алкоголя Luding Group Эрнест Хачатурян опроверг заявления Керобяна и заверил, что поставки коньяка «Арарат» в Россию продолжаются и будут продолжаться. «Россию без Ararat, и Ararat без России — я такого не вижу», — отметил он. Действующие контракты производитель соблюдает, а в случае изменения ситуации импортеры будут искать варианты.

В январе-августе россияне стали чаще покупать коньяк — продажи напитка в годовом выражении выросли на 10,7 процента. Согласно материалам Росалкогольтабакконтроля, с начала года в рознице продали 8,595 миллиона декалитров этого напитка. При этом общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за тот же период вырос только на 4,3 процента, до 146,046 миллиона декалитров.