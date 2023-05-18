Армянский коньяк «Арарат» перестанут поставлять в Россию

Министр экономики Армении: коньяк «Арарат» прекратят экспортировать в Россию

Ереванский коньячный завод, выпускающий коньяк «Арарат», перестанет поставлять алкоголь в Россию, заявил министр экономики Армении Ваан Керобян. Его слова приводит «Интерфакс».

«Официальной информации я пока не получил, но, кажется, это уже официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», — сказал он. Глава ведомства добавил, что отказ от поставок создаст проблемы, которые повлияют на закупку винограда у местных фермеров.

Бренд Ararat с 1998 года принадлежит французской группе Pernod Ricard, которая прекратила поставки продукции разных брендов, имеющихся у нее в портфеле, после начала боевых действий на Украине. На Россию приходилось более 80 процентов экспорта Ереванского коньячного завода.

Pernod Ricard заявила о прекращении поставок алкоголя в Россию практически сразу после начала военных действий на Украине, однако в апреле текущего года появилась информация о возобновлении экспорта. По словам вице-президента по корпоративным вопросам и коммуникациям компании Паулы Эрикссон, после обострения конфликта французский концерн Pernod Ricard «действовал, учитывая интересы своих сотрудников как на Украине, так и в России» и сейчас экспортирует продукцию в определенном объеме в рамках действующих санкций.

Через несколько дней группа заявила, что все-таки отказывается от возобновления поставок. В компании объяснили решение желанием защитить сотрудников и партнеров от массовой критики.