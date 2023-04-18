Производитель водки Absolut передумал возобновлять поставки в Россию

Шведский производитель водки Absolut не будет поставлять свою продукцию в Россию

Производитель шведской водки Absolut передумал поставлять спиртное в Россию. Об этом со ссылкой на гендиректора компании Стефани Дюрру сообщает пресс-служба производителя.

«Признавая также обязанность заботиться о наших сотрудниках и партнерах, мы не можем подвергать их массированной критике во всех формах. Поэтому The Absolut Company приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию», — заявила представитель концерна.

Неделей ранее производитель сообщил, что снова будет поставлять спиртное в Россию. Вице-президент по корпоративным вопросам и коммуникациям компании Паула Эрикссон напомнила, что экспорт временно прекращали около года назад, так как материнская компания бренда «действовала с учетом интересов своих сотрудников как на Украине, так и в России». По словам Эрикссон, сейчас концерн экспортирует продукцию в рамках действующих санкций в объеме, достаточном для поддержания функционирования компании и сохранения рабочих мест в стране.

Absolut Company входит во французскую группу Pernod Ricard, которая производит виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, ром Havana Club, джин Beefeater, текила Olmeca, коньяк Martell, ликер Malibu, шампанские Mumm и Perrier Jouet и другие марки спиртного.