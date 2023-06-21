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10:55, 21 июня 2023Экономика

В России оценили ситуацию с поставками коньяка «Арарат»

Топ-менеджер Luding Group: поставки коньяка «Арарат» в Россию будут продолжаться

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Поставки коньяка «Арарат» в Россию продолжаются и будут продолжаться, заявил исполнительный директор крупного импортера алкоголя Luding Group Эрнест Хачатурян в разговоре с РИА Новости.

«Россию без Ararat, и Ararat без России — я такого не вижу», — оценил он. Действующие контракты производитель соблюдает, а в случае изменения ситуации импортеры будут искать варианты.

Топ-менеджер успокоил граждан, объяснив, что французский производитель Pernod Ricard (ему принадлежит бренд коньяка «Арарат») вряд ли прекратит поставки, поскольку долго выстраивал отношения с Россией и Арменией.

Ранее в Luding Group уже указывали, что не получали уведомлений о приостановке сотрудничества с брендом. О том, что Ереванский коньячный завод, выпускающий коньяк «Арарат», перестанет поставлять алкоголь в Россию, сказал 19 мая министр экономики Армении Ваан Керобян. «Официальной информации я пока не получил, но, кажется, это уже официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», — сказал он.

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    Мария Грушко
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