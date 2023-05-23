Стало известно о продолжении поставок коньяка «Арарат» в Россию

«Ъ»: Luding Group продолжает поставки коньяка «Арарат» в Россию

Компания Luding Group продолжает поставки коньяка Ararat Ереванского коньячного завода в Россию в штатном режиме. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ». Уточняется, что контракт с владельцем бренда и завода Pernod Ricard действителен.

В Luding Group указали, что уведомлений о приостановке сотрудничества не получали. Дистрибуция охватывает всю территорию России, кроме федеральных сетей.

Ранее о продолжении поставок коньяка со ссылкой на источники писало агентство ТАСС. «Ереванский коньячный завод продолжает исправно работать, выполняя все свои обязательства перед всеми партнерами во всех странах», — сообщал источник. Официально на предприятии ситуацию с поставками в Россию не комментировали.

О том, что Ереванский коньячный завод, выпускающий коньяк «Арарат», перестанет поставлять алкоголь в Россию, говорил ранее министр экономики Армении Ваан Керобян. «Официальной информации я пока не получил, но, кажется, это уже официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», — сказал он.