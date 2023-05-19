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18:56, 19 мая 2023Экономика

Стало известно о продолжении поставок армянского коньяка «Арарат» в Россию

ТАСС: Ереванский коньячный завод не прекращал поставки коньяка «Арарат» в Россию

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Производитель армянского коньяка «Арарат» продолжает поставки алкоголя российским заказчикам, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Ереванский коньячный завод продолжает исправно работать, выполняя все свои обязательства перед всеми партнерами во всех странах», — рассказал он. Официально на предприятии ситуацию с поставками в Россию не комментируют.

В то же время агентству стало известно, что участникам российского алкогольного рынка от армянских партнеров не поступала никакая информация о планах прекращения сотрудничества. По словам источника, даже в случае остановки поставок, оставшиеся запасы какое-то время еще будут продаваться в стране.

18 мая министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод перестанет экспортировать алкоголь в Россию. Бренд коньяка Ararat принадлежит французской группе Pernod Ricard, которая прекратила поставки в Россию продукции разных брендов, имеющихся у нее в портфеле, после начала боевых действий на Украине.

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Мария Грушко
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