Россияне стали пить больше коньяка

Росалкогольтабакконтроль: розничные продажи коньяка выросли на 10,7 процента

В январе-августе россияне стали чаще покупать коньяк — его розничные продажи выросли на 10,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на материалы Росалкогольтабакконтроля сообщает «Прайм».

Всего с начала года в рознице было реализовано 8,595 миллиона декалитров этого напитка. При этом общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за тот же период вырос только на 4,3 процента, до 146,046 миллиона декалитров.

За 8 месяцев текущего года россияне стали пить больше слабоалкогольных напитков — их продажи подскочили на 17,1 процента по сравнению с январем-августом 2022 года, до 11,437 миллиона декалитров.

Продажи водки с прошлого года почти не изменились, снизившись на 0,1 процента (до 49,359 миллиона декалитров). Оборот виноградных вин в рознице увеличился на 5,5 процента, до 37,28 миллиона декалитров, шампанских и игристых — на 9,2 процента, до 12,08 миллиона декалитров. В то же время продажи ликерных вин взлетели на 84,5 процента, до 784,9 тысячи декалитров.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании DSM сообщал, что россияне стали активно скупать биологически активные добавки (БАДы), помогающие при похмелье, — за первую половину 2023 года зафиксирован всплеск спроса на них более чем на 55 процентов. Всего был продан миллион упаковок. В сети аптек «36,6» сообщили, что продажи антипохмельных добавок за 6 месяцев прибавили 274 процента год к году, до 49,9 тысячи упаковок.