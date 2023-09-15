Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:43, 15 сентября 2023Экономика

Россияне стали пить больше коньяка

Росалкогольтабакконтроль: розничные продажи коньяка выросли на 10,7 процента

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В январе-августе россияне стали чаще покупать коньяк — его розничные продажи выросли на 10,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на материалы Росалкогольтабакконтроля сообщает «Прайм».

Всего с начала года в рознице было реализовано 8,595 миллиона декалитров этого напитка. При этом общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за тот же период вырос только на 4,3 процента, до 146,046 миллиона декалитров.

За 8 месяцев текущего года россияне стали пить больше слабоалкогольных напитков — их продажи подскочили на 17,1 процента по сравнению с январем-августом 2022 года, до 11,437 миллиона декалитров.

Материалы по теме:
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе. Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе.Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
24 июля 2023
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023

Продажи водки с прошлого года почти не изменились, снизившись на 0,1 процента (до 49,359 миллиона декалитров). Оборот виноградных вин в рознице увеличился на 5,5 процента, до 37,28 миллиона декалитров, шампанских и игристых — на 9,2 процента, до 12,08 миллиона декалитров. В то же время продажи ликерных вин взлетели на 84,5 процента, до 784,9 тысячи декалитров.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании DSM сообщал, что россияне стали активно скупать биологически активные добавки (БАДы), помогающие при похмелье, — за первую половину 2023 года зафиксирован всплеск спроса на них более чем на 55 процентов. Всего был продан миллион упаковок. В сети аптек «36,6» сообщили, что продажи антипохмельных добавок за 6 месяцев прибавили 274 процента год к году, до 49,9 тысячи упаковок.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Ким Чен Ыну в Комсомольске-на-Амуре показали полет истребителя Су-35

    Американские генералы прибыли в Армению

    В Москве IT-специалиста заподозрили в сливе данных о российских беспилотниках

    Шойгу призвал улучшить боевые возможности Ка-52М

    У выборов в Словакии нашли связь с поддержкой Украины Западом

    Российские банки приготовились отменить скидки по ипотеке

    На Украине пришли с обысками к депутату Верховной Рады

    ФСБ сообщила о приговоре работавшему на спецслужбу США контрабандисту

    Жителей Подмосковья предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

    Появились карды изнутри поврежденного взрывом газа жилого дома в Махачкале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости