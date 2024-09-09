На Западе рассказали о появлении «мини-России» в Сербии

Reuters: в Сербии появилась «мини-Россия» из-за приехавших россиян

В Сербии, куда после начала специальной военной операции на Украине приехало много граждан РФ, образовалась «мини-Россия». К таким выводам пришло агенство Reuters после разговоров с сербскими госслужащими и эмигрантами.

Агентство отмечает, что в Германию уехало не меньшее количество граждан РФ, однако их присутствие наиболее остро ощущается в Белграде, чье население составляет менее двух миллионов человек. Так, говорится в материале, в сербской столицы появились клубы, детские сады и медицинские учреждения, принадлежащие россиянам. Переехавшие россияне покупают еду в магазинах соотечественников, российские музыкальные группы, исполнители и комики выступают в российских клубах, а художники демонстрируют свои работы в галереях, которыми владеют граждане РФ.

Согласно последней информации МВД, с февраля 2022 года по середину 2023 года более 30 тысяч россиян зарегистрировались в качестве временно проживающих в Сербии. Всего за это время россияне открыли в балканской стране более 11 тысяч предприятий.

Некоторым эмигрантам сложно интегрироваться в общество и предпочитают вместо этого держаться за «мини-Россию» внутри Сербии. При этом, отмечается в материале, многие сербы поддерживают политику Москвы и не разделяют взглядов тех, кто уехал из России.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил, что ЕС призывает Сербию отказаться от укрепления отношений с Россией, так как это якобы противоречит обязательствам страны как кандидата на вступление в сообщество. На это вице-премьер Александр Вулин ответил, что критика встречи с президентом России Владимиром Путиным вызывает насмешку и отвращение.