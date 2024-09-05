Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:46, 5 сентября 2024Мир

В Сербии заявили об отвращении к ЕС из-за критики встречи с Путиным

Вице-премьер Сербии Вулин: критика Стано встречи с Путиным вызывает отвращение
Александр Вулин

Александр Вулин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Критика официального представителя внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петера Стано встречи с президентом России Владимиром Путиным вызывает насмешку и отвращение. Об этом заявил вице-премьер Александр Вулин, его слова передает РИА Новости.

«Не знаю, от чьего имени говорит господин Стано, критикуя мою встречу с президентом Путиным (...) Особо попрошу представителя ЕС не использовать такие термины, как "агрессия", "международное право", или "Устав ООН". После 1999 года и агрессии НАТО, направленной на Сербию, и признания так называемого Косово вы потеряли какое-либо право говорить о морали», — прокомментировал политик слова Стано.

Вулин подчеркнул, что ему довелось познакомиться лично с российским лидером, и добавил, что готов свободно приехать в Брюссель и рассказать правду, которая не понравится представителям Евросоюза, но может оказаться для них целебной.

Ранее Стано заявил, что ЕС призывает Сербию отказаться от укрепления отношений с Россией, так как это якобы противоречит обязательствам страны как кандидата на вступление в сообщество. Стано добавил, что ожидает от Белграда соблюдения «тех обязательств, которые он взял на себя в рамках процесса вступления в ЕС».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      «Кто не учит — не пускать». Лидер «Единой России» призвал заставлять детей мигрантов осваивать русский язык

      Президент Польши обвинил премьера страны в сотрудничестве с ФСБ

      Страны ОПЕК+ достигли важной договоренности по нефти

      В Сбере призвали бизнес адаптироваться к изменениям климата

      На ВЭФ рассказали о строительстве сотен мусороперерабатывающих заводов в России

      Российские регионы предупредили о внезапных расходах из-за таяния вечной мерзлоты

      Россиянина задержали за насилие над школьницей в лифте в День знаний

      Промес перешел в клуб из Дубая

      В США сочли предупреждением удар России по Полтаве

      Крупный пожар начался на российском заводе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше