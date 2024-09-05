В Сербии заявили об отвращении к ЕС из-за критики встречи с Путиным

Вице-премьер Сербии Вулин: критика Стано встречи с Путиным вызывает отвращение

Критика официального представителя внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петера Стано встречи с президентом России Владимиром Путиным вызывает насмешку и отвращение. Об этом заявил вице-премьер Александр Вулин, его слова передает РИА Новости.

«Не знаю, от чьего имени говорит господин Стано, критикуя мою встречу с президентом Путиным (...) Особо попрошу представителя ЕС не использовать такие термины, как "агрессия", "международное право", или "Устав ООН". После 1999 года и агрессии НАТО, направленной на Сербию, и признания так называемого Косово вы потеряли какое-либо право говорить о морали», — прокомментировал политик слова Стано.

Вулин подчеркнул, что ему довелось познакомиться лично с российским лидером, и добавил, что готов свободно приехать в Брюссель и рассказать правду, которая не понравится представителям Евросоюза, но может оказаться для них целебной.

Ранее Стано заявил, что ЕС призывает Сербию отказаться от укрепления отношений с Россией, так как это якобы противоречит обязательствам страны как кандидата на вступление в сообщество. Стано добавил, что ожидает от Белграда соблюдения «тех обязательств, которые он взял на себя в рамках процесса вступления в ЕС».