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14:19, 5 сентября 2024Мир

В ЕС призвали Сербию отказаться от России

Стано: укрепление отношений Сербии с Россией противоречит ее цели вступить в ЕС

Фото: Ren Pengfei / XinHua / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) призвал Сербию отказаться от укрепления отношений и партнерства с Россией, так как это якобы противоречит обязательствам страны как кандидата на вступление в сообщество. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Reuters.

«Всем известен процесс вступления в Евросоюз. Однозначно это предполагает ограничение связей с Россией в обычном режиме (...) Мы призываем Белград воздержаться от расширения контактов с Москвой», — отметил политик.

Стано добавил, что в Евросоюзе ожидают от сербского правительства соблюдения «тех обязательств, которые оно взяло на себя в рамках процесса вступления в ЕС». Он подчеркнул, что одним из важных условий процесса евроинтеграции является «присоединение Сербии к решениям и действиям сообщества и во внешней политике».

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Белград не будет присоединяться к антироссийской истерии стран Запада и никогда не станет членом НАТО.

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      Дарья Устьянцева
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