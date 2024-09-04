Вице-премьер Сербии высказался об антироссийской истерии Запада

Вице-премьер Вулин: Сербия никогда не станет частью антироссийской истерии

Сербия не будет присоединяться к антироссийской истерии стран Запада и никогда не станет членом Североатлантического альянса. Об этом заявил вице-премьер вице-премьер Александр Вулин во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Сербия не была и не будет частью антироссийской истерии западных стран. Мы Россию уважаем и ценим. (...) Мы никогда не будем участвовать в такой политике», — отметил политик.

Вулин подчеркнул, что Сербия, которой руководит президент страны Александр Вучич, «никогда не станет членом НАТО и никогда не введет санкции против Москвы». Кроме того, он добавил, что «Белград не позволит, чтобы на территории государства осуществлялись какие-либо антироссийские операции».

Ранее Владимир Путин встретился с Александром Вулиным на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Они обсудили перспективы сотрудничества Сербии с регионами Дальнего Востока. «Передайте привет президенту Вучичу. Мы ждем его на мероприятиях в рамках встречи лидеров БРИКС в Казани», — сказал российский лидер.