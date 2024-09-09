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20:33, 9 сентября 2024Наука и техника

Представлены новые наушники AirPods

Apple представила новое поколение AirPods

Фото: Apple

Компания Apple обновила серию беспроводных наушников AirPods. Информация о моделях доступна на сайте корпорации.

AirPods 4 получили обновленный дизайн — в Apple отметили, что гарнитура лучше держится в ушах, чем предыдущие модели. Устройство имеет чип H2, отличается улучшенным качеством звука, поддерживает функцию активного шумоподавления, пространственное аудио.

Автономность гарнитуры вместе с кейсом составила 30 часов. Гаджет поддерживает функцию одновременного подключения к несколькими источникам звука. AirPods 4 получили кейс с динамиком и зарядкой через USB-C, как у AirPods Pro 2, и влагозащиту.

Стоимость новых наушников начинается с 129 долларов. Версия AirPods 4 с поддержкой активного шумоподавления обойдется в 179 долларов.

Самые дорогие наушники Apple AirPods Max будут доступны с разъемом USB-C и получили новый чип H2. Также их будут выпускать в пяти новых цветах. Стоимость гарнитуры составила 549 долларов.

Apple обновила прошивку для наушников AirPods Pro. Гарнитура получила функцию защиты слуха от громких внешних звуков — она будет работать по умолчанию в любом режиме наушников. Для настройки девайса инженеры предложили пятиминутный тест слуха. В устройство добавили адаптивный эквалайзер и опцию Live Listen.

В августе аналитики Canalys заявили, что рынок беспроводных наушников во втором квартале года вырос до 106 миллионов единиц. Лидером рынка оказалась компания Apple.

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      Андрей Ставицкий
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