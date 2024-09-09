Пилота упавшего в Подмосковье самолета ранее уволили из-за «бочки» на авиалайнере

Пилотом упавшего в Ватулино борта оказался летчик, сделавший «бочку» на лайнере

Пилотом упавшего около подмосковного аэродрома Ватулино самолета оказался летчик-испытатель Александр Иванов, которого ранее уволили за то, что он выполнил фигуру пилотажа «бочка» на авиалайнере. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, 9 сентября директор компании-владельца самолета Алексей Танцырев и Иванов якобы поехали в Ватулино. На аэродроме планировалось проверить работоспособность воздушного борта.

Крушение легкого транспортного самолета произошло днем в понедельник, 9 сентября. Как сообщал Mash, экипаж проводил тестовый полет после долгосрочного ремонта и в течение дня борт поднимался в воздух трижды.

При этом Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на собственные источники сообщил, что борт не должен был взлетать во время запланированной обкатки двигателя.

В 2011 году во время тестового полета на пассажирском авиалайнере SSJ100 летчик-испытатель Александр Иванов выполнил маневр «бочка». При этом уволили его в 2019 году по сокращению штатов, когда во время проверки стало известно о выполненной за восемь лет до этого фигуре пилотажа.