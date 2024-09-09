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17:28, 9 сентября 2024Забота о себе

Россиян предупредили о самых опасных бессимптомных болезнях

Терапевт Хухрев: рак, болезни печени и атеросклероз часто протекают незаметно

Фото: Nakharin T / Shutterstock / Fotodom

Рак, атеросклероз и заболевания печени часто развиваются бессимптомно, предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев. О самых опасных «тихих» болезнях он рассказал изданию «Москва 24».

Терапевт указал, что довольно часто пациенты не замечают злокачественные опухоли, пока они не достигнут последних стадий. По его словам, на ранних стадиях практически не имеют симптомов рак толстой кишки или рак поджелудочной железы.

Также незаметно протекают заболевания печени, предупредил врач. Он пояснил, что поскольку в органе нет нервных окончаний, опухоли в печени или хронический гепатит не дают о себе знать. По его словам, такие болезни нередко выявляют во время обследований.

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Еще одним заболеванием, которое может развиваться годами без каких-либо признаков, Хухрев назвал атеросклероз. Врач указал, что образование холестериновых бляшек в артериях обычно не вызывает явных симптомов и не причиняет дискомфорта, но имеет серьезные последствия.

В заключение терапевт добавил, что гипертония в некоторых случаях тоже протекает бессимптомно. По его словам, одни люди чувствуют недомогание даже при небольших скачках давления, а другие не имеют жалоб, когда их артериальное давление поднимается до 200.

Терапевт отметил, что единственный способ вовремя выявить опасные болезни — это регулярно проходить медицинский осмотр.

Ранее терапевт Чун Тан перечислил ранние симптомы опухоли мозга. По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на головные боли, которые долго не проходят и обычно начинаются среди ночи или по утрам.

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      Екатерина Улитина
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