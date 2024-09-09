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13:30, 9 сентября 2024Забота о себе

Терапевт перечислил ранние симптомы опухоли мозга

Терапевт Тан: головные боли по утрам могут указывать на опухоль мозга

Фото: Francisco Gonzalez / Unsplash

Ранние симптомы опухоли мозга могут быть едва заметными, из-за чего их легко пропустить, предупредил терапевт Чун Тан. Первые признаки опасного состояния он перечислил изданию Daily Mirror.

Прежде всего, по словам врача, на рост новообразования в мозге указывают частые или усиливающиеся головные боли. Он отметил, что у них есть отличительные особенности: по ощущениям они не похожи на приступы мигрени и головные боли напряжения, они долго не проходят и обычно начинаются среди ночи или по утрам.

Терапевт отметил, что тревожными симптомами также являются нечеткость зрения, двоение в глазах или потеря периферического зрения. «Если вам трудно сосредоточиться или вы замечаете необычные слепые пятна, стоит провериться», — считает врач. Он добавил, что проблемы с равновесием или ходьбой обычно появляются, если опухоль растет в отделах мозга, отвечающих за двигательную активность.

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Кроме того, Тан предупредил, что иногда образования в головном мозге проявляются нетипично. Например, человек может испытывать постоянную беспричинную тошноту, рвоту или непроходящие симптомы гриппа. Также терапевт призвал немедленно обратиться к врачу при неожиданной потере сознания или приступе.

Тан подчеркнул, что названные им симптомы не обязательно указывают на опухоль мозга. Тем не менее при их появлении лучше проявить бдительность и пройти обследование.

Ранее онколог Валерия Комиссарова назвала полезные для профилактики рака овощи. По ее словам, в первую очередь для предотвращения рака хороши брокколи, белокочанная и брюссельская капуста и другие богатые антиоксидантами овощи.

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      Екатерина Улитина
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