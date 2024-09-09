Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо М
Сегодня
19:00 (Мск)
Арсенал Т
Россия — Мелбет Первая лига|9-й тур
Торпедо
Сегодня
19:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Словения
Сегодня
21:45 (Мск)
Казахстан
Лига наций УЕФА|Лига В. Группа 3. 2-й тур
13:38, 9 сентября 2024Спорт

Российская фигуристка отказалась менять гражданство

Фигуристка Яметова отказалась менять гражданство ради международных турниров

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российская фигуристка Вероника Яметова отказалась менять гражданство ради международных турниров. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Яметова призналась, что не готова менять страну и флаг. «Считаю, что в России тоже высокая конкуренция. Отсутствие возможности выходить на международную арену на самом деле дает даже дополнительный стимул работать дальше», — заявила спортсменка.

При этом фигуристка добавила, что ей хотелось бы соревноваться за рубежом. «Интересен сам опыт выступления на мировых стартах. Его не хватает. Но пока справляемся так», — отметила она.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Колумбийские наемники ВСУ расстреляли пленного российского бойца. Делом попросили заняться ФСБ и СК

      Стало известно о желании Макрона заменить исторические витражи в Нотр-Даме на современные

      Раскрыты детали о причинах крушения самолета Ан-2 под Москвой

      В Верховной Раде заявили о невозможности переноса ЛЭП под землю

      В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

      Реклама

      В Польше заявили о нейтрализации российской диверсионной операции

      Жена российского миллиардера рассказала об одежде 12-летней давности в своем гардеробе

      Глава канала «Пятница!» оценил будущее телевидения в России

      Сменившая гражданство российская легкоатлетка назвала США своим домом

      Опубликовано первое фото потерпевшего крушение под Москвой самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше