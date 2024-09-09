Российская фигуристка отказалась менять гражданство

Фигуристка Яметова отказалась менять гражданство ради международных турниров

Российская фигуристка Вероника Яметова отказалась менять гражданство ради международных турниров. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Яметова призналась, что не готова менять страну и флаг. «Считаю, что в России тоже высокая конкуренция. Отсутствие возможности выходить на международную арену на самом деле дает даже дополнительный стимул работать дальше», — заявила спортсменка.

При этом фигуристка добавила, что ей хотелось бы соревноваться за рубежом. «Интересен сам опыт выступления на мировых стартах. Его не хватает. Но пока справляемся так», — отметила она.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.