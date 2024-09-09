Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:51, 9 сентября 2024Россия

Стали известны подробности доведения до суицида ветерана СВО в Приморье

У доведенного до суицида ветерана СВО из Приморья вымогали деньги и золотую цепь
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

У доведенного до суицида ветерана специальной военной операции (СВО) из Приморского края вымогали деньги и золотую цепь. Об этом сообщает сетевое издание «Владивосток Онлайн» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

О том, что участник боевых действий стал жертвой давления со стороны этнической группировки, стало известно в начале сентября.

У бывшего военнослужащего вымогали 160 тысяч рублей и золотую цепочку. В случае сопротивления ему угрожали применением силы. Потерявший руку на СВО мужчина был вынужден подчиниться требованиям злоумышленников.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. С просьбой вмешаться в дело к нему обратился сам ветеран. «Я прошу Александра Бастрыкина и вышестоящие органы, чтобы посодействовали после моей смерти, чтобы посадили виновных, ни один я потерпевший», — написал он в прощальном письме.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Колумбийские наемники ВСУ расстреляли пленного российского бойца. Делом попросили заняться ФСБ и СК

      В России стартовали продажи инновационного робота-пылесоса. Чем удивляет новинка от Dreame?

      Реклама

      Появилось видео удара «Ахмата» по жилым домам с бойцами ВСУ в Курской области

      Вероятность выхода Турции из НАТО оценили

      На Украине заявили о желании властей ввести систему видеонаблюдения за гражданами

      В Госдуме высказались об исчерпании оставшихся от СССР резервов энергетики

      Россияне бросились скупать новые автомобили

      Украинский пленный рассказал о бесполезности тренировок для мобилизованных

      На границе России с Китаем возникли пробки из-за срочного ввоза автомобилей

      Раскрыта стоимость iPhone 16 Pro

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше