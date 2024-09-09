Стали известны подробности доведения до суицида ветерана СВО в Приморье

У доведенного до суицида ветерана СВО из Приморья вымогали деньги и золотую цепь

У доведенного до суицида ветерана специальной военной операции (СВО) из Приморского края вымогали деньги и золотую цепь. Об этом сообщает сетевое издание «Владивосток Онлайн» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

О том, что участник боевых действий стал жертвой давления со стороны этнической группировки, стало известно в начале сентября.

У бывшего военнослужащего вымогали 160 тысяч рублей и золотую цепочку. В случае сопротивления ему угрожали применением силы. Потерявший руку на СВО мужчина был вынужден подчиниться требованиям злоумышленников.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. С просьбой вмешаться в дело к нему обратился сам ветеран. «Я прошу Александра Бастрыкина и вышестоящие органы, чтобы посодействовали после моей смерти, чтобы посадили виновных, ни один я потерпевший», — написал он в прощальном письме.