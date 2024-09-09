Стало известно об усилившемся давлении США на турецкие банки

РИА: США усилили давление на Турцию в связи с банковскими операциями с Россией

Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны Соединенных Штатов из-за операций с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Отмечается, что кредитные организации регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей. По словам источника, проверяются все источники поступления переводов «из России и в Россию».

Как уточняет агентство, пока неизвестно, когда нормализуется ситуация между банковскими переводами двух стран.

До этого посредники, которые помогают гражданам России оформлять карты в Турции, сообщили, что DenizBank ужесточил условия открытия счетов россиянам. По их словам, выросло число отказов в данной услуге даже тем гражданам РФ, которые имеют ВНЖ и прописку в республике.