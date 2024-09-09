Сын самого титулованного российского военнослужащего назвал причину его смерти

Герой России Родобольский умер на 65 году жизни из-за сердечной недостаточности

Сын самого титулованного военнослужащего России, летчика Игоря Родобольского Олег, сообщил, что причиной смерти его отца стала сердечная недостаточность. Его слова приводит ИА «Регнум».

«У отца была сердечная недостаточность, в связи с этим сердце не справилось, плюс он несколько лет назад переболел пневмонией, и, видимо, все это наложилось», — заявил мужчина.

Он отметил, что официального заключения медиков после случившегося пока нет. Прощание с Родобольским, по словам его сына, пройдет в Екатеринбурге. Время мероприятия будет определено позднее.

О смерти летчика-снайпера Родобольского стало известно в понедельник, 9 сентября. Военнослужащий скончался в возрасте 64 лет на Урале. Он был самым титулованным российским военным по количеству боевых наград.

Родобольский родился 18 марта 1960 году в Гродно. Летчик принимал участие в боевых действиях в Афганистане, где совершил около 200 боевых вылетов. Впоследствии он служил в различных военных округах и был командирован в Камбоджу. Военнослужащий также принимал участие в боевых действиях в Чечне и был автором новых тактических приемов по боевому применению вертолетов в горной местности. В период с 1995 по 2004 год Игорь Родобольский совершил более 1700 боевых вылетов, его налет составил 4800 часов.