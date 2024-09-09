Трамп: США обложат стопроцентными пошлинами товары отказавшихся от доллара стран

Власти США обложат товары любой страны, которая откажется от доллара, стопроцентными пошлинами. Такими последствиями пригрозил государствам, запустившим процесс дедолларизации, экс-президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, его слова приводит газета «Ведомости».

Предприниматель пообещал сохранить статус мировой резервной валюты для доллара. Однако, по словам политолога-американиста Малека Дудакова, такой шаг со стороны Трампа может навредить и самим США, если те введут пошлины против китайского импорта.

«В большей мере Трамп и его команда могут использовать это как инструмент переговоров, для давления и шантажа», — допустил он.

Советники Трампа обсуждают различные варианты наказания за уход стран БРИКС от использования доллара в торговле и других экономических операциях внутри группы. В их числе — меры экспортного контроля и обвинения в манипуляции курсом валют. Сенатор от штата Флорида Марко Рубио предложил также вводить санкции в отношении финансовых институтов, пользующихся китайским CIPS, российской СПФС и иранским SEPAM — аналогами платежной системы SWIFT.

Как заявил исполнительный директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Свириденко, подобные действия со стороны команды Трампа только ускорят поиск альтернативы доллару, а американский рынок лишится важных товаров и ослабит свою конкурентоспособность по сравнению с европейским и китайским рынками.

Журналисты Asia Times предупредили, что антироссийские санкции ведут к снижению привлекательности американского доллара в качестве мировой валюты и могут вызвать его крах. Они обратили внимание на прогноз министра финансов США Джанет Йеллен: по ее словам, ограничительные меры против России привели в замешательство страны-держатели долларовых резервов.

Независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр заявила, что власти США сами запустили дедолларизацию мировой экономики своей политикой, и у людей просто нет выбора. По ее мнению, надо переходить к корзине валют и фиксированных курсов, «закрыть лазейку, которой пользуются люди для валютных спекуляций с разрушительными последствиями для национальных экономик».