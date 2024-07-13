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13:44, 13 июля 2024Мир

Американскому доллару предрекли крах из-за антироссийских санкций

Asia Times: антироссийские санкции ведут к дедолларизации

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Антироссийские санкции ведут к снижению привлекательности американского доллара в качестве мировой валюты и могут вызвать его крах. Такое развитие событий предрекло издание Asia Times.

Журналисты обратили внимание на прогноз министра финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, ограничительные меры против России привели замешательство страны-держатели долларовых резервов.

Йеллен отметила и то, что большая часть Глобального Юга не хочет работать с американской валютой, хотя пока и не может полностью отказаться от нее. В определенной степени этому способствует направленная на дедолларизацию политика БРИКС.

В Asia Times выразили мнение, что решение Белого дома заморозить валютные резервы России стало сродни пересечению красной линии для многих крупных инвесторов. Издание заключает, что опасения Йеллен были обоснованы — дедолларизация уже запущенна.

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      Мария Борисова
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