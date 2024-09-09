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05:39, 9 сентября 2024Из жизни

Учительница католической школы годами занималась сексом с учениками младше 16 лет

В Канаде учительницу католической школы арестовали за изнасилование учеников

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

В Канаде арестовали учительницу из города Питерборо, провинция Онтарио, которая годами насиловала школьников. Об этом сообщает The Peterborough Examiner.

За решеткой оказалась 40-летняя Келли-Энн Дженнингс, которая 16 лет проработала учительницей в католической школе имени Антония Великого. В общей сложности женщине предъявили 18 обвинений среди которых: сексуальные домогательства, изнасилование малолетних и хранение детской порнографии.

Расследование против Дженнингс началось в конце августа, когда ученик школы сообщил в полицию о ее преступной деятельности. 29 августа женщину арестовали. 4 сентября, после проведения ряда следственных мероприятий, ее арестовали повторно, причем к обвинению добавилось множество новых статей. Были обнаружены как минимум трое бывших учеников школы, с которыми Дженнингс занималась сексом. В судебных документах указано, что все ее жертвы были младше 16 лет.

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«Никогда не угадаешь, кем может оказаться человек. В школе ее все просто обожали. Это страшное напоминание о том, что насильником может оказаться кто угодно. Даже тот, кого все любят, и кому доверяют», — сказал родитель одного из учеников школы.

Дженнингс пришла работать в школу имени Антония Великого в 2008 году в качестве учителя на замену. В 2016 году ее взяли на полную ставку. Она имела отличную репутацию и пользовалась доверием администрации, школьников и родителей.

В данный момент женщина внесла за себя залог и вышла на свободу до следующего заседания суда.

Ранее сообщалось, что в США женщину обвинили в домогательствах к 13-летнему бойфренду своей дочери. Подросток остался ночевать в доме своей подружки.

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      Никита Савин
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