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02:07, 6 сентября 2024Из жизни

Помощница учителя попыталась заняться оральным сексом с 13-летним бойфрендом дочери

В США помощницу учителя задержали за приставания к 13-летнему бойфренду дочери

Фото: Michael Förtsch / Unsplash

В США женщину обвинили в домогательствах к 13-летнему бойфренду своей дочери. Об этом пишет 25 News Now.

В связи с инцидентом была задержана 39-летняя Келли Миллер, помощница учителя из города Пеория, штат Иллинойс. 17 августа школьник пошел на футбольную игру с подружкой и ее родителями, одним из которых была Миллер. После матча они приехали в дом Миллер, где подросток должен был переночевать. Сразу после возвращения домой Миллер начала употреблять алкогольные напитки.

Вечером школьник начал получать от Миллер странные сообщения на телефон, а позже она стала открыто предлагать ему заняться оральным сексом. Пострадавший несколько раз отказался. Около четырех часов ночи он ушел спать в подвал, чтобы избежать приставаний Миллер. Однако вскоре проснулся от того, что женщина легла рядом с ним и попыталась обнять. После этого он позвонил матери и рассказал ей о поведении Миллер.

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Затем он покинул дом и встретился со своей матерью. Около шести часов утра они пошли в полицию и дали показания против Миллер. Женщину арестовали, 19 августа она появилась в суде, после чего ее отпустили. Следующее слушание назначено на 9 сентября.

Ранее сообщалось, что в Великобритании учительница попала под суд за секс с подростком. При этом 33-летняя женщина обвинила школьника в изнасиловании.

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