Новым требованием России для окончания конфликта на Украине с учетом нападения ВСУ на Курскую область может быть капитуляция киевского режима. С таким предположением выступил бразильский журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар, пишет РИА Новости.
«Это напрямую связано с тем, что происходит на поле боя, условия другие. По сути, это будет безоговорочная капитуляция», — уточнил он.
По мнению эксперта, Россия может сначала зачистить Курскую область от ВСУ, на это уйдет некоторое время. Далее РФ может потребовать от Киева капитуляцию, а также пригрозить дальнейшим продвижением российских войск с «артиллерийским цунами».
Ранее бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш рассказал, что провал атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область может переполнить чашу терпения украинцев и стать «финальным ударом» для президента страны Владимира Зеленского.
В свою очередь, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что для Владимира Зеленского наступила двойная катастрофа из-за отставок в правительстве и неудач на фронте. Филиппо также выступил с призывом остановить «резню» и перейти к мирным переговорам.