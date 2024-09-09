В Бразилии рассказали о возможном требовании России по конфликту на Украине

Бразильский аналитик Эскобар: Россия может потребовать от Киева капитуляции

Новым требованием России для окончания конфликта на Украине с учетом нападения ВСУ на Курскую область может быть капитуляция киевского режима. С таким предположением выступил бразильский журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар, пишет РИА Новости.

«Это напрямую связано с тем, что происходит на поле боя, условия другие. По сути, это будет безоговорочная капитуляция», — уточнил он.

По мнению эксперта, Россия может сначала зачистить Курскую область от ВСУ, на это уйдет некоторое время. Далее РФ может потребовать от Киева капитуляцию, а также пригрозить дальнейшим продвижением российских войск с «артиллерийским цунами».

Ранее бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш рассказал, что провал атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область может переполнить чашу терпения украинцев и стать «финальным ударом» для президента страны Владимира Зеленского.

В свою очередь, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что для Владимира Зеленского наступила двойная катастрофа из-за отставок в правительстве и неудач на фронте. Филиппо также выступил с призывом остановить «резню» и перейти к мирным переговорам.