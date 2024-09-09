В Финляндии рассказали о шоке от конфликта на Украине

Командующий Яаккола: конфликт на Украине стал шоком для Финляндии

Конфликт на Украине стал шоком для Финляндии и повлек за собой изменения в системе национальной обороны страны с конца Второй мировой войны. Об этом заявил командующий финскими Силами обороны генерал-лейтенант Янне Яаккола в интервью Yle.

«Начало конфликта на Украине стало шоком для нашей страны, это повлекло за собой самые масштабные перемены в системе нашей национальной обороны с конца Второй мировой войны. Финнов не пришлось будить. Мы вступили в Североатлантический альянс в нужное время», — отметил военный.

Яаккола добавил, что точные состав и численность войск НАТО, которые будут размещаться на финской территории, пока неизвестны. Он пояснил, что на данный момент «все еще ведутся переговоры со странами, готовыми предоставить военный контингент».

1 сентября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что республика не будет размещать ядерное оружие НАТО в пределах государства. При этом он подчеркнул, что страна вступила в альянс в том числе с целью размещения войск США на своей территории.