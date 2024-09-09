Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:22, 9 сентября 2024Наука и техника

В КНДР разработали новое шасси для ракет

В КНДР заметили 12-осную машину для транспортировки ракет
Архивное фото

Архивное фото. Фото: KCNA / Reuters

Новое колесное шасси, оснащенное 12 осями, разработали в Северной Корее. Машину, которую могут использовать для транспортировки ракет, показали в ходе визита Ким Чен Ына на предприятие оборонно-промышленного комплекса страны, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

На опубликованном снимке виден борт колесного шасси. Увеличенное количество осей может говорить о необходимости нести ракеты большей длины. Транспортер для существующей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» получил одиннадцать пар колес.

Ранее единственным транспортным средством с 24 ведущими колесами считался советский МАЗ-7907. Машину с газотурбинным двигателем разрабатывали для грунтового комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой РТ-23 УТТХ, но после испытаний работы прекратили.

Материалы по теме:
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022
В США уверены, что Россия разместит ядерное оружие в космосе. Правда ли это?
В США уверены, что Россия разместит ядерное оружие в космосе.Правда ли это?
16 февраля 2024

В июне ЦТАК сообщило, что главное управление ракетостроения КНДР провело успешные испытания по разделению и наведению боеголовок разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения. Боеголовки навели на три цели.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Критический удар по Зеленскому». В США предрекли серьезные последствия атаки ВСУ в России для президента Украины

      У Гоши Куценко нашли многотысячный долг перед налоговой

      Россияне рекордно закупились игристым вином

      В Одессе объяснили дерусификацию улиц без согласования с горожанами и мэрией

      Первая ракетка мира после победы на US Open высказался о проваленных допинг-тестах

      57-летняя Рената Литвинова показала фигуру в платье с глубоким декольте

      Российская полиция начала проверку после стрельбы в ночном клубе

      В России начнут выдавать сертификаты «зеленого офиса»

      В Польше заявили о создании украинского легиона только на бумаге

      Нуланд раскрыла роль США в срыве Стамбульских соглашений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше