69-я параллель
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13:03, 9 сентября 202469-я параллель

В России добыли алмаз ювелирного качества весом свыше 262 карат

В Якутии добыли алмаз весом 262,5 карата

Фото: Пресс-служба «Алроса»

В Якутии добыли алмаз весом 262,5 карата. Об этом сообщает издание SakhaPress.

Речь идет об алмазе ювелирного качества. Его обнаружили работники ночной смены компании «Алмазы Анабара» группы компаний АЛРОСА. Камень отправлен на экспертную оценку.

Издание отмечает, что это уже второй камень подобного размера и с такими характеристиками, добытый в России менее чем за год. В сентябре 2023-го на том же месторождении нашли алмаз весом почти 400 карат.

Ранее в России допустили приостановку продажи алмазов за рубеж. Эксперт Леонид Хазанов считает, что это может произойти из-за слабого спроса. Ранее к подобным мерам прибегла индийская компания Kiran Gems — крупнейший в мире огранщик драгоценных камней.

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      Алан Босиков
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