В России добыли крупнейший за десять лет алмаз

«Алроса»: в Якутии добыли крупнейший за десять лет алмаз массой 390,7 карата

Группа «Алроса» добыла крупнейший за десять лет алмаз ювелирного качества. Об этом организация написала в своем Telegram-канале.

Уточняется, что алмаз добыла компания «Алмазы Анабара» группы «Алроса» в прииск Маят в республика Саха, Якутия. «Масса рекордсмена составила 390,7 карата», — отмечается в публикации.

Найденный алмаз представляет собой светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом. В компании подчеркнули, что подобное сочетание массы, формы и цвета является уникальным. До этого наиболее крупный алмаз ювелирного качества массой 401 карат нашли 10 лет назад, в 2013 году.

«Находка одного из крупнейших алмазов в истории России — несомненно, беспрецедентное событие и отличный финал промывочного сезона 2023 года», — подчеркнул генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев.

В 2022 году в России добыли алмаз необычной формы. Он представляет собой сросток-облако. Инженер-минералог Олег Бойко уточнил, что найденный кристалл уникален, поскольку упоминаний о таком околоювелирном качестве в научной литературе еще не встречалось.