Алмаз необычной формы добыли в России

На месторождении в Архангельской области добыли алмаз весом 92,34 карата в форме облака

На месторождении имени Ломоносова в Архангельской области добыли алмаз весом 92,34 карата. У камня достаточно необычная форма: он представляет собой сросток-облако, сообщается в группе российского алмазодобывающего предприятия «Севералмаз» во «ВКонтакте».

Инженер-минералог Олег Бойко уточнил, что найденный кристалл уникален, поскольку упоминаний о таком околоювелирном качестве в научной литературе еще не встречалось.

Специалист добавил, что алмаз в форме облака стал вторым в рейтинге крупных находок месторождения имени Ломоносова. Самым крупным добытым там алмазом считается кристалл в 106,6 карата.

Обнаруженный кристалл-облако не станут выставлять на продажу. Его отдадут в музей компании, в экспозиции которого уже есть алмаз в форме футбольного мяча, добытый в 2018 году.

В январе 2021 года на месторождении имени Гриба в Мезенском районе Архангельской области добыли два уникальных алмаза ювелирного качества. Один из камней весит 186,54 карата, ему присвоили имя скульптора Федота Шубина.