В России отважный пес дал отпор четырем медведям и спас хозяина

На Камчатке пес Ирбис спас хозяина от четырех медведей

На Камчатке отважный пес по кличке Ирбис дал отпор четырем медведям и спас жизнь хозяина. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на хозяйку питомца Татьяну.

По словам россиянки, все произошло 5 сентября. Ее муж отправился на прогулку и взял с собой овчарку Ирбиса. В какой-то момент пес начал суетиться и они развернулись домой. «Я поворачиваю голову, а сзади меня стоят четыре медведя: два огромных и два подростка», — передала Татьяна слова мужа.

Хищники двинулись в сторону мужчины. Увидев медведей, пес стал уводить их от хозяина. Благодаря этому россиянин успел добежать до соседнего дома, спрятаться, позвонить жене и сказать, что «надо спасать Ирбиса». Татьяна села в машину и поехала искать собаку, но поиски ни к чему не привели. Тогда она забрала мужа. Уже около дома супруги увидели, что медведь спокойно ходил рядом, а прохожие снимали его на видео.

«Потом домой пришел сам Ирбис, весь израненный и в крови. Смотреть было страшно», — отметила она.

У пса была порвана трахея, ранено ухо и голова. Сейчас состояние Ирбиса тяжелое, он потерял много крови. Хозяева признаются, что делают все возможное, чтобы вернуть своего защитника к прежней жизни.

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